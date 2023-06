Sugestywny apel Ukrainki do władz WTA po bombardowaniu. "Milczycie?"

Dajana Jastremska kapitalnie weszła do zawodowego świata tenisa, jeszcze jako nastolatka wygrała trzy turnieje WTA. Na początku 2020 roku, tuż przed wybuchem pandemii, 19-letnia wówczas Ukrainka zajmowała wysokie, 21. miejsce na światowej liście. Sama pandemia, a później napaść wojsk Putina na jej kraj, zahamowały jej karierę.

24 lutego 2022 roku Jastremska przebywała zresztą w Odessie, gdy Rosja rozpoczęła inwazję. Chwilę wcześniej wróciła z Dubaju, gdzie świetnie radziła sobie w prestiżowym turnieju. Przez dwie noce kryła się z rodziną na podziemnym parkingu, po czym z młodszą siostrą opuściła kraj. Pojechała do Lyonu, tam dotarła do finału turnieju WTA 250. I na dobrą sprawę był to ostatni tak udany jej występ.

Skandal po meczu w Madrycie, Kanadyjka zaatakowała Ukrainkę. Nie miała podstaw

Jastremska mocno przeżywała to, co działo się w jej kraju. Efektem były kolejne porażki, osiem z rzędu, wypadła z czołowej setki rankingu. Dziś w wielu turniejach musi przebijać się przez eliminacje, w Madrycie, Rzymie czy French Open zakończyło się to sukcesem.

W stolicy Hiszpanii przegrała jednak w pierwszej rundzie z Eugenie Bouchard, a jej rywalka wywołała później mały skandal. Medialna gwiazda z Kanady zasugerowała bowiem w mediach społecznościowych, że znów pokonała "dopingowiczkę", jak kiedyś Marię Szarapową. "Jest coś w graniu "doperów" w Madrycie" - napisała. Tyle że Jastremską ostatecznie oczyszczono z zarzutów, co wytknęli Bouchard nawet dziennikarze. Ta więc skasowała swój wpis.

"Terroryści" - napisała Jastremska o kolejnym rosyjskim ataku, blisko jej domu. I oznaczyła tenisowe organizacje

A 23-letni dziś Ukrainka od dawna, jak wiele zawodniczek z jej kraju, jest przeciwna występom sportowców z Rosji i Białorusi. Jako jednak z pierwszych nie podała ręki rywalce z tego kraju - w czerwcu 2022 roku tylko stuknęły się z rakietami z Jekateriną Aleksandrową, gdy zmierzyły się w holenderskim 's-Hertogenbosch.

Dziś Jastremska znów miała powody do niepokoju - Rosjanie po raz kolejny zbombardowali jej rodzinne miasto, czyli Odessę. A był to atak szczególny. "5 minut od mojego domu. Mc Donalds, budynki mieszkalne, instytut, centrum handlowe. Rosja, terroryści" - napisała w mediach społecznościowych.

Ale co ważniejsze - oznaczyła przy tym WTA oraz ITF, czyli dwie kluczowe organizacje w kobiecym tenisie, zarządzające turniejami indywidualnymi czy zespołowymi. I zrobiła to w dyskretny, ale jednoznaczny sposób. Pokazała bowiem emotikonkę oznaczającą milczenie i trzy znaki zapytania. W tym ataku zginęły co najmniej trzy osoby, a 13 zostało rannych.

Światowe organizacje tenisowe stoją na stanowisku, że sportowcy z Rosji czy Białorusi mogą brać udział w turniejach, ale bez przynależności państwowej, nie mogą także nawiązywać do niej strojami czy w inny sposób. Ukraińcy się z tym nie zgadzają, większość tenisistek nie podaje ręki po meczach rywalkom z tych krajów.

