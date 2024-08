Carlos Alcaraz od US Open w 2022 roku zameldował się w gronie najlepszych tenisistów na świecie. Nie ma co do tego złudzeń. Być może nawet w tym dwuletnim okresie był najlepszy i najbardziej regularny ze wszystkich. Niemniej jednak wciąż bardzo młody gracz miał kilka bardzo trudnych momentów. Jeden z nich przyszedł na początku trwającego sezonu. Alcaraz bowiem zakończył rywalizację o zwycięstwo w Australian Open już na etapie ćwierćfinału, co było sporym zaskoczeniem.

Alcaraz z problemami na treningu. Błyskawiczna odpowiedź Hiszpana

Kilka tygodni później w absolutnie fantastycznym stylu Hiszpan obronił tytuł mistrza Wimbledonu, w finale rozbijając Novaka Djokovicia, a sierpień zaczął od zdobycia srebrnego medalu igrzysk olimpijskich. To wszystko sprawiło, że o Australian Open już dawno zapomniano, ale może być o tym głośno po US Open. Alcaraz do Nowego Jorku przyjechał bowiem w roli jednego z największych, jeśli nie największego faworyta do końcowego triumfu. Jeśli udałoby się wygrać, to tylko triumfu w Melbourne będzie na papierze brakować do sięgnięcia po Kalendarzowego Szlema, a to jest absolutnie wyjątkowe tenisowe osiągnięcie.