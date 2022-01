Djoković przyznał, że w jego formularzach imigracyjnych podano nieprawidłowe informacje, lecz przypisał je błędowi ludzkiemu.

- Gra według własnych zasad - mówi na temat Serba Tsitsipas, cytowany przez Eurosport.



Novak Djoković pod ostrzałem

Przypomnijmy, że Djoković otrzymał zgodę medyków, by zagrać w Australian Open mimo braku szczepienia, lecz później w jego formularzu wykryto nieprawdziwe informacje. Władze Australii rozważają cofnięcie wizy 20-krotnemu zwycięzcy turniejów wielkoszlemowych, zwłaszcza mając na uwadze, że w grudniu złamał zasady dotyczące izolacji po otrzymaniu pozytywnego rezultatu testu.

- Nikt inny nie pomyślałby: Mogę przyjechać do Australii i nie muszę postępować według ustalonych protokołów medycznych - twierdzi Tsitsipas.



- Novak działa w inny sposób. Ryzykowanie turnieju wielkoszlemowego - niewielu tenisistów by się na to odważyło - dodał Grek.



Na razie wciąż nie wiadomo, czy Djoković zostanie dopuszczony do turnieju Australian Open. Mimo tego Serb został uwzględniony w losowaniu, trafiając na Miomira Kecmanovicia.

WG