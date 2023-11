Stefanos Tsitsipas podjął wyzwanie. Co dalej z Hubertem Hurkaczem?

Stefanos Tsitsipas przystąpił do pierwszego meczu grupowego w ATP Finals w Turynie. Dotrwał do końca pojedynku z Jannikiem Sinnerem, choć dość łatwo – po godzinie i 25 minutach jednostronnego pojedynku - przegrał 4:6, 4:6. Na razie więc Hubert Hurkacz nie ma co liczyć na to, że zastąpi w tym prestiżowym turnieju greckiego tenisistę. Ale niczego wykluczyć nie można.