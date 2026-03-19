Starcie ze Świątek zaczęło serię. Powtórki nie będzie. Koniec marzeń w Miami

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Rok temu Eva Lys pokazała się ze świetnej strony w Australian Open, choć... przegrała finał kwalifikacji. Dostała się jednak do głównej drabinki, dotarła do czwartej rundy, w niej uległa Idze Świątek 0:6, 1:6, po zaledwie 59 minutach. Od tamtego czasu już tak wysoko nie przegrała, w styczniu w Sydney urwała nawet Idze seta w United Cup. Tyle że tamten mecz zaczął serię jej porażek, która wciąż trwa. W Miami Eva w końcu wróciła do gry po kontuzji, ale po starciu z Ukrainką Julią Starodubcewą nie mogła czuć satysfakcji.

Eva LysAndy CheungGetty Images

Zeszłoroczny turniej w Melbourne dość niespodziewanie pozwolił Evie Lys na pierwszy w karierze awans do najlepszej setki tenistek na świecie. A niespodziewany dlatego, że Niemka zaczynała tam rywalizację jako 128. tenisistka w rankingu WTA i pzegrała finał kwalifikacji z Destanee Aiavą.

Miała jednak to szczęście, że w ostatniej chwili dostała się do głównej drabinki jako "szczęśliwa przegrana", a o tym, że zastąpi Annę Kalinską, dowiedziała się pół godziny przed rozpoczęciem spotkania. Wygrała wtedy z Kimberly Birrell, później dołożyła dwie kolejne wiktorie, wreszcie na Rod Laver Arena stanęła naprzeciw rozpędzonej Igi Świątek. Cieszyła się w połowie drugiego seta, zebrała owacje, gdy... zapisała na swoje konto gema. Jedynego w całym spotkaniu, przegrała mecz po 59 minutach 0:6, 1:6.

I do dziś nie przegrała już tak wysoko meczu w kobiecym tourze. Z Igą zaś mierzyła się jeszcze w Montrealu i na początku tego roku w Sydney. Tam wygrała nawet seta, była bliska sprawienia sporej sensacji.

Zobacz również:

Alexandra Eala
Tenis

Zapadł werdykt ws. Eali. Tuż przed grą Świątek - Linette. Znamy rywalkę Polki

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Nie udało się, przegrała mecz, a później okazało się, że grała z kontuzją. Próbowała jeszcze sił w Melbourne, ale uraz okazał się zbyt poważny. Mało tego, wyszła do gry deblowej nie będąc w pełni sprawna, co... zakończyło się karą finansową od WTA.

    Przerwa 24-letniej zawodniczki trwała dwa miesiąca. Eva miała wrócić do gry już w Indian Wells. - Niestety muszę wycofać się z powodu kontuzji kolana. Naprawdę chciałam być tutaj, ale jeszcze nie jestem gotowa. Ciężka decyzja, szczególnie, że podjęta w ostatniej chwili, ale zdrowie jest najważniejsze - oznajmiła tuż przed startem zawodów w Kalifornii.

    Przełom nastąpił dopiero teraz - w Miami.

    WTA Miami. Starcie dwóch tenisistek urodzonych w Ukrainie. Eva Lys kontra Julia Starodubcewa

    Eva Lys tym razem bowiem wyszła na kort - po 54 dniach przerwy, licząc tamto spotkanie deblowe w Melbourne. W Miami Open miała całkiem udane losowanie - najpierw starcie z Ukrainką Julią Starodubcewą, 108. w rankingu, później z Cristiną Bucsą.

    Julija Starodubcewa
    Julija StarodubcewaAl Bello/Getty Images via AFPAFP

    Tyle że dziś na Court 5 niewiele układało się po jej myśli. Owszem, wygrała gema otwarcia w meczu, przy swoim serwisie. Ale później już zdecydowanie lepsza była Ukrainka, która przez kilka lat studiowała w USA i tam grała w rozgrywkach uniwersyteckich.

    To Starodubcewa wygrała sześć kolejnych gemów, całego seta więc 6:1. Lys potrzebowała czasu, by po tak długiej przerwie odnaleźć właściwy rytm.

    Zobacz również:

    Naomi Osaka i Talia Gibson zmierzą się ze sobą w drugiej rundzie WTA 1000 w Miami
    Tenis

    6:0 u progu starcia z Osaką. Mistrzyni WTA 500 za burtą zmagań w Miami

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Drugi set był jednak inny - Niemka dwukrotnie prowadziła z przewagą przełamania, najpierw 2:1, później 4:3. I wydawało się, że może jednak wszystko zacznie układać się po jej myśli. Rok temu na Florydzie nie przeszła po kwalifikacji, teraz mogła wskoczyć do 1/32 finału.

      Tyle że Ukrainka odpowiedziała przełamaniem. Lys za chwilę sama miała break pointa na 5:4, nie zdołała do wykorzystać. I już do końca meczu nie wygrała punktu. Przegrała 1:6, 4:6.

      19.03.2026
      Zobacz również:

      Alexandra Eala
      Tenis

      Zapadł werdykt ws. Eali. Tuż przed grą Świątek - Linette. Znamy rywalkę Polki

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa
      Tenisistka w sportowym stroju i opasce, z dłońmi zakrywającymi usta, wyraża silne emocje, prawdopodobnie zaskoczenie lub wzruszenie. Tło jest jednolite, granatowe, nic nie rozprasza uwagi od postaci.
      Eva LysAndy Wong/Associated PressEast News
      James Duckworth - Roberto Bautista Agut. Skrót meczuPolsat Sport

