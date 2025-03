Starcie wielkoszlemowych mistrzyń rozstrzygnięte. Rodaczka stanęła na drodze Gauff w Miami

Za nami pierwszy dzień rywalizacji w głównej drabince turnieju WTA 1000 w Miami. Już we wtorek doszło do bardzo ciekawego starcia pomiędzy dwiema mistrzyniami imprez wielkoszlemowych. Zobaczyliśmy w akcji Sofię Kenin i Petrę Kvitovą. Lepsza okazała się triumfatorka Australian Open 2020. Amerykanka pokonała zwyciężczynię Wimbledonu z 2011 i 2014 roku 6:4, 7:5. Dzięki temu w drugiej rundzie dojdzie do batalii pomiędzy reprezentantkami USA, bowiem rywalką 26-latki będzie Coco Gauff.