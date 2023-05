Starcie faworytów przerywane i wznawiane. Rosjanin w finale Italian Open

Przerwany mecz Daniił Miedwiediew - Stefanos Tsitsipas

Grek ma zresztą pecha do deszczowych warunków, które ponownie dały się we znaki podczas sobotnich meczów. Tsitsipas, który jest rozstawiony z numerem piątym, wygrał wznowiony we wtorek mecz z Sonego, a następnie wyeliminował Lorenzo Musettiego i Bornę Coricia.