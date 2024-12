Stanęła z Igą Świątek na podium igrzysk, teraz potwierdza. To koniec, jest nowy trener

Mijający sezon okazał się najlepszym w dotychczasowej karierze Donny Vekić. Zdobyła srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w grze pojedynczej , w dodatku po raz pierwszy zameldowała się w wielkoszlemowym półfinale. Niewiele zabrakło, by znalazła się w decydującym starciu o trofeum na Wimbledonie. Na dodatek ustanowiła swoją nową "życiówkę" w rankingu WTA. W notowaniu z 7 października znalazła się na 18. miejscu.

Do sukcesów poprowadził ją duet Nikola Horvat & Pam Shriver. Pierwszy był głównym trenerem, druga zaś pełniła rolę mentorki. Kilkanaście dni temu okazało się, że Horvat nie będzie dłużej szkoleniowcem Chorwatki . Powodem miały się okazać sprawy rodzinne Nikoli, związane z ciążą jego żony. Wówczas Vekić nie chciała jednak zdradzić nowego nazwiska. Przekazała tylko, że przed Australią poleci do USA na okres przygotowawczy i tam ma się spotkać z nowym trenerem. W zespole doradców miała pozostać Shriver.

Sascha Bajin nowym trenerem Donny Vekić. Poprowadził Naomi Osakę do dwóch triumfów na Szlemie

Już w listopadzie internauci doszukali się jednak, że Donna zaobserwowała profil Saschy Bajina. To były sparingpartner Sereny Williams oraz szkoleniowiec Naomi Osaki w latach 2017 - 2019. Wówczas Japonka wygrała dwie imprezy wielkoszlemowe - US Open oraz Australian Open. W ostatnim czasie Niemiec wspomagał Alycią Parks, ale ich współpraca nie potrwała długo.

Reprezentacja Chorwacji trafiła do bardzo trudnej grupy A - z USA i Kanadą. Tym samym już na starcie sezonu dojdzie do rewanżowego starcia Donny z Coco Gauff za ich pojedynek podczas igrzysk. Wówczas 28-latka sensacyjnie wyeliminowała mistrzynię US Open 2023 z olimpijskich zmagań w grze pojedynczej, już na etapie trzeciej rundy.