Stało się, zmorze Aryny Sabalenki wystarczyło 69 minut. Popis Czeszki, 6:0 na koniec

Od momentu, gdy wylosowano turniejową drabinkę, stało się jasne, że w ćwierćfinale może dojść do arcyciekawego zestawienia pomiędzy Aryną Sabalenką i Karoliną Muchovą. Tenisistka z Ołomuńca była w zeszłym roku zmorą wiceliderki rankingu WTA. Najpierw pokonała ją na Roland Garros, broniąc piłki meczowej, a później wyeliminowała w półfinale WTA 1000 w Cincinnati. Obie miały szansę spotkać się już kilka tygodni temu w finale US Open, ale wówczas Czeszka uległa Jessice Peguli na etapie najlepszej "4" nowojorskiej imprezy . Teraz już nic nie stanęło na przeszkodzie.

Białorusinka zameldowała się w 1/4 finału chińskiego tysięcznika bez straty seta. Dzisiaj pokonała w pewnym stylu Madison Keys , wygrywając 6:4, 6:3. Było to dla niej już 15. zwycięstwo z rzędu. Godzinę i kwadrans po zakończeniu spotkania z udziałem 26-latki, na boczny kort wyszła Muchova. Rywalką Karoliny w walce o najlepszą "8" turnieju okazała się Cristina Bucsa. Już sama obecność Hiszpanki na tym etapie zmagań budziła niemałe zaskoczenie. Notowana na 79. miejscu w rankingu zawodniczka wyeliminowała po drodze m.in. finalistkę sprzed roku - Ludmiłę Samsonową i Elise Mertens. Na reprezentantkę Czech nie znalazła już jednak sposobu.

Wielki hit w ćwierćfinale WTA 1000 w Pekinie. Aryna Sabalenka zmierzy się z Karoliną Muchovą

Będąca w świetnej formie Muchova od początku starała się narzucać własne warunki gry. Już w gemie otwarcia dobrała się do serwisu przeciwniczki, posyłając kilka efektownych winnerów. W następnych minutach Karolina miała aż sześć break pointów, by prowadzić już 3:0, z przewagą podwójnego przełamania. Ostatecznie długi i zacięty gem zakończył się jednak po myśli zawodniczki z Półwyspu Iberyjskiego, która tym samym dołożyła pierwsze "oczko" do swojego dorobku.