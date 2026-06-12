Stało się. Triumf Mai Chwalińskiej po finale w Paryżu. WTA ogłasza

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Swoim genialnym występem na kortach Rolanda Garrosa połączonym z niezwykłą skromnością oraz urokiem osobistym Maja Chwalińska skradła sobie serca kibiców - nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Teraz może czerpać z tego pełnymi garściami. Na wiele sposobów. Nasza 24-letnia tenisistka ma teraz kolejny powód do zadowolenia. Na jej konto trafiło bowiem wyjątkowe wyróżnienie, o czym informuje oficjalny portal WTA.

Maja Chwalińska uderza piłkę na korcie ziemnym oraz obok powiększone zdjęcie w zielonej bluzie z dłońmi na oczach.
Maja Chwalińska osiągnęła życiowy - jak dotąd - sukces na kortach Rolanda GarrosaBURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Nagroda pochodzi jednak nie od organizacji zarządzającym kobiecym tenisem, a od fanów. Bo to oni brali udział w głosowaniu na "Star of the swing", wybierając najlepszą zawodniczkę tegorocznego sezonu na kortach ziemnych. A pierwsze miejsce - i to ze sporą przewagą nad resztą stawki - wywalczyła w nim właśnie Maja Chwalińska.

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Na naszą 21. zawodniczkę światowego rankingu wskazało aż 46 procent ankietowanych. Druga w zestawieniu Mirra Andriejewa, czyli rywalka Polki z wielkoszlemowego finału Rolanda Garrosa, zdobyła 24 punkty procentowe. Podium zamknęła natomiast reprezentantka Ukrainy Marta Kostiuk, która wyrzuciła Igę Świątek z drabinki paryskiej imprezy na etapie 1/8 finału.

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kwituje sukces Mai Chwalińskiej w stolicy Francji portal WTA

Przypomina jednocześnie, że pokonując polską tenisistkę, Mirra Andriejewa została najmłodszą mistrzynią Rolanda Garrosa od 1992 roku.

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Sama Maja Chwalińska po powrocie z Paryża została powitana w Polsce niczym bohaterka, którą niewątpliwie była w ostatnim czasie. Po powrocie 24-latka zwróciła się do fanów z krótkim komunikatem, zdradzając przy tym swoje najbliższe plany.

- Chciałabym z całego serca podziękować wszystkim kibicom za ogromne wsparcie, które otrzymywałam przez ostatnie tygodnia oraz za tak ciepłe przyjęcie mnie w Polsce. Jestem niezwykle wdzięczna za każdą wiadomość i każde dobre słowa. Teraz czas na odpoczynek i regenerację. Do zobaczenia niebawem! - napisała obecnie 21. rakieta świata.

Wyniki głosowania WTA na "Gwiazdę sezonu na mączce". TOP 3:

  1. Maja Chwalińska - 46 procent głosów
  2. Mirra Andriejewa - 24 procent
  3. Marta Kostiuk - 17 procent

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Maja ChwalińskaMATTHIEU MIRVILLEAFP
Młoda kobieta z niedbale związanymi włosami w kucyk, ubrana w jasny sportowy strój, zakrywa usta dłonią w emocjonalnym geście zaskoczenia lub wzruszenia.
Maja ChwalińskaAnne-Christine POUJOULAT AFP


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