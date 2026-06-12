Nagroda pochodzi jednak nie od organizacji zarządzającym kobiecym tenisem, a od fanów. Bo to oni brali udział w głosowaniu na "Star of the swing", wybierając najlepszą zawodniczkę tegorocznego sezonu na kortach ziemnych. A pierwsze miejsce - i to ze sporą przewagą nad resztą stawki - wywalczyła w nim właśnie Maja Chwalińska.

Maja Chwalińska wyróżniona po Rolandzie Garrosie. WTA ogłasza

Na naszą 21. zawodniczkę światowego rankingu wskazało aż 46 procent ankietowanych. Druga w zestawieniu Mirra Andriejewa, czyli rywalka Polki z wielkoszlemowego finału Rolanda Garrosa, zdobyła 24 punkty procentowe. Podium zamknęła natomiast reprezentantka Ukrainy Marta Kostiuk, która wyrzuciła Igę Świątek z drabinki paryskiej imprezy na etapie 1/8 finału.

Jako numer 114 na świecie przeszła nadzwyczajną drogę z kwalifikacji do finału Rolanda Garrosa

Przypomina jednocześnie, że pokonując polską tenisistkę, Mirra Andriejewa została najmłodszą mistrzynią Rolanda Garrosa od 1992 roku.

Sama Maja Chwalińska po powrocie z Paryża została powitana w Polsce niczym bohaterka, którą niewątpliwie była w ostatnim czasie. Po powrocie 24-latka zwróciła się do fanów z krótkim komunikatem, zdradzając przy tym swoje najbliższe plany.

- Chciałabym z całego serca podziękować wszystkim kibicom za ogromne wsparcie, które otrzymywałam przez ostatnie tygodnia oraz za tak ciepłe przyjęcie mnie w Polsce. Jestem niezwykle wdzięczna za każdą wiadomość i każde dobre słowa. Teraz czas na odpoczynek i regenerację. Do zobaczenia niebawem! - napisała obecnie 21. rakieta świata.

Wyniki głosowania WTA na "Gwiazdę sezonu na mączce". TOP 3:

Maja Chwalińska - 46 procent głosów Mirra Andriejewa - 24 procent Marta Kostiuk - 17 procent

Maja Chwalińska MATTHIEU MIRVILLE AFP

Maja Chwalińska Anne-Christine POUJOULAT AFP





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport