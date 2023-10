Stało się, Świątek uniknie koszmaru z przeszłości. Co za zwrot akcji

Jelena Ostapenko była o krok od piątej potyczki z Igą Świątek. Niewiele jej brakowało

Wystarczyło bowiem, by była triumfatorka Rolanda Garrosa awansowała do finału WTA Elite Trophy w Zhuhai, albo też - co mogło być nawet bardziej prawdopodobne - Haddad Maia nie wygrała całej rywalizacji na wschodzie Chin. Tymczasem Brazylijka prezentowała się fenomenalnie, a przecież łączyła zmagania singlowe z deblowymi. W jednych i drugich dotarła do finału - mało tego, bez straty choćby jednego seta. W grze pojedynczej pokonała Madison Keys, Caroline Garcię i w półfinale Darię Kasatkinę - a to znaczące nazwiska.