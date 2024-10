Pierwszy set był tak zacięty, że kibice nie zobaczyli ani jednego break pointa. Potrzebny był tie-break, którego Polak i jego partner wypuścili z rąk. Prowadzili 4-1 z przewagą jednego mini przełamania, ale następnie przegrali sześć piłek z rzędu. W drugim secie musieli odrabiać straty - udało się to dzięki przełamaniu na 4:3. Doszło więc do super tie-breaka, który zadecydował o losach awansu do 1/8 finału.