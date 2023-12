Miałem naprawdę ciężki rok z powodu kontuzji. Przeszedłem operację kolana i wróciłem trochę za wcześnie, co spowodowało trochę komplikacji, a potem miałem problemy z nadgarstkiem. To dla mnie bardzo rozczarowujący okres. Nie będę mógł wziąć udziału w Australian Open 2024. Oczywiście, to łamiąca serce wiadomość. Mam tam mnóstwo niesamowitych wspomnień i naprawdę chcę wrócić do grania na najwyższym poziomie. Chcę robić to dobrze, dlatego potrzebuję trochę więcej czasu. Byłem tak blisko wygrania turnieju wielkoszlemowego. Chcę mieć pewność, że moje ciało będzie miało czas na powrót do zdrowia, więc proszę Was o wyrozumiałość.

~ Nick Kyrgios