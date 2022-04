Sromotna klęska Magdy Linette. Polka odpadła z WTA Charleston

Dotychczasowo w Charleston Magda Linette była w bardzo dobrej dyspozycji. Szczególnie zaimponował fakt, że polska tenisistka zdołała jednego dnia pokonać Leylah Fernandez oraz Kaię Kanepi, dzięki czemu w przeciągu kilku godzin zapewniła sobie awans do ćwierćfinału turnieju.



Poznanianka nie miała czasu na odpoczynek i po zaledwie kilkunastu godzinach przerwy stanęła do pojedynku z Jekateriną Aleksandrową. Apetyty na dobry wynik były spore, gdyż rywalka Linette również nie prezentuje w sezonie świetnej formy. Aleksandrowa to zawodniczka w zasięgu Polki, co potwierdził ich jedyny jak dotąd mecz z 2019 roku, kiedy to druga rakieta kraju wygrała 2:0.

Magda Linette fatalnie otworzyła spotkanie

Ćwierćfinałowe spotkanie zaczęło się jednak dla Linette fatalnie. Już w pierwszym gemie serwisowym 30-latka straciła podanie. Jak się okazało, był to początek koszmaru. Przeciwniczka grała bowiem fenomenalnie. Aleksandrowa zazwyczaj przejmowała inicjatywę, a także świetnie odgrywała. Piłka spadała w sektory kortu, do których trudno dobiec. Linette z kolei nie potrafiła znaleźć sposobu na skuteczną obronę. Ponadto brakowało jej dobrego pierwszego i drugiego podania. Doprowadziło to do tego, że zawodniczka z Poznania nie wygrała gema.

Zwyciężczyni dwóch turniejów pozostało liczyć, że najgorsze już za nią i za chwilę będzie lepiej. Niestety powrót na kort okazał się bolesny, bo znów 30-latka dała się przełamać. Linette starała się złapać jakikolwiek punkt zaczepienia, ale jej mowa ciała wyraźnie sugerowała, że tenisistce brakuje sił i energii. Mała nadzieja na powrót mogła urodzić się przy stanie 0:3, bo wtedy 64. zawodniczka kobiecego rankingu zdobyła breaka. Chwilę później sama jednak straciła serwis.



W końcówce nie wydarzyło się za wiele. Jeszcze przy stanie 2:5 Linette miała break pointy, ale Aleksandrowa obroniła się, a następnie zakończyła spotkanie. Choć ćwierćfinał kompletnie nie wyszedł poznaniance, to i tak może być ona zadowolona z turnieju w Charleston, który przyniesie jej korzyści w postaci awansu w rankingu WTA.



Magda Linette - Jekaterina Aleksandrowa 0:2 (0:6, 2:6)