Sromotna klęska czołowej rakiety świata! Szanse na turniej Finals maleją

Oprac.: Tomasz Czernich Tenis

Paula Badosa, aktualnie czwarta tenisistka rankingu WTA przegrała w drugiej rundzie turnieju w Tokio z Qinwen Zheng 3:6, 2:6. Hiszpanka była rozstawiona z "jedynką". Pożegnanie z turniejem na tak wczesnym etapie zmagań sprawia, że maleją jej szanse na to, by wywalczyć przepustkę do turnieju Finals, który odbędzie się na przełomie października i listopada.

