Sprawdzali źrenice, za chwilę zapadła decyzja. Koszmar Wuhanu dopadł Emmę Raducanu

Jeszcze w poniedziałek Emma Raducanu wrzucała w swoich mediach społecznościowych screeny z telefonu, potwierdzające potworne upały panujące w Wuhanie. Odczuwalne temperatury dochodziły do 40 stopni Celsjusza, mecze były przerywane. Brytyjskiej mistrzyni US Open z 2021 roku to się nie podobało, dziś padła ofiarą takiej pogody. Nie dokończyła starcia w pierwszej rundzie z Ann Li. Badanie lekarskie było bardzo krótkie.

Emma Raducanu nie dokończyła swojego pierwszego spotkania w WTA 1000 w Wuhanie
Emma Raducanu nie dokończyła swojego pierwszego spotkania w WTA 1000 w WuhanieVCG/Getty Images & screen za Canal+Getty Images

W poniedziałek Emma Raducanu poinformowała, że w Jiangxia, dzielnicy w południowej części Wuhanu, temperatura wynosiła 34 stopnie Celsjusza, a ta odczuwalna była o trzy stopnie wyższa. W takich warunkach, przy dużej wilgotności, ciężko się funkcjonuje, a co dopiero zawodowo uprawia sport. Choć są oczywiście tenisiści, którzy lepiej funkcjonując w takiej pogodzie niż inne. Raducanu do nich jednak nie należy.

Mecze w Wuhanie były przerywane, tak w poniedziałek, jak i we wtorek. Jedynie centralny kort może dostarczyć cienia, ma zadaszenie. Brytyjskiej gwieździe, jednej z najbardziej medialnych zawodniczek w kobiecym tourze, i on jednak nie pomógł.

    WTA 1000 w Wuhanie. Emma Raducanu kontra Ann Li. Na triumfatorkę czekała już Jekaterina Aleksandrowa

    Organizatorzy turnieju Wuhan Open zaplanowali na największym korcie swojego kompleksu tenisowego pięć spotkań - przedostatnim w kolejności jest starcie Igi Świątek z Marie Bouzkovą. Rankiem polskiego czasu awans w bólach wywalczyła Naomi Osaka, później do rywalizacji ruszyły już Raducanu i Li.

    Gdy mierzyły się latem w Eastbourne, lepsza okazała się Brytyjka, to wtedy też zaczął się w miarę dobry czas dla byłej mistrzyni US Open.

    Dwie tenisistki stoją naprzeciwko siebie przy siatce kortu tenisowego, wymieniając uścisk dłoni po meczu, obie ubrane w sportowe stroje, w tle rozmyta widownia.
    Ann LiMaddie Meyer/Getty Images via AFPAFP

    Z drugiej jednak strony także i Amerykanka zaczęła pokazywać spory potencjał, o którym mówiono już lata temu. Rok przed Igą Świątek grała w finale juniorskiego Wimbledonu, tego lata dotarła do finału WTA 250 w Cleveland, w US Open zabrnęła do czwartej rundy.

    I zdecydowanie lepiej odnajdywała się w warunkach, jakie tenisistki zastały w Wuhanie.

      Raducanu wygrała gema otwarcia, zdołała przełamać Amerykankę. A później już sprawiała wrażenie, jakby złego działo się z jej organizmem. Serwis bywa atutem Brytyjki, ogromne problemy miała z nim w Wimbledonie czy Cincinnati nawet Aryna Sabalenka. A dziś kompletnie nie funkcjonował, był kiepski.

      Amerykanka szybko odrobiła stratę, a później już tylko powiększała przewagę. Raducanu jej w tym pomagała, popełniła w tej partii aż 15 niewymuszonych błędów, zapisano jej zaledwie trzy wygrywające zagrania.

      Skończyło się na 1:6, chwilowy oddech dał pierwszy gem w drugiej partii, choć i w nim Li miała szansę na przełamanie. A później wszystko zaczęło się powtarzać, doszły jeszcze podwójne błędy Brytyjki. Biegała do piłek, ale nie miała mocy w swoich zagraniach, którymi zwykle imponuje. Po kolejnym podwójnym błędzie zrobiło się 1:4, obie poszły na ławki. Raducanu usiadła, po chwili poprosiła o pomoc medyczną.

      Wsparcie fizjoterapuetki nie było potrzebne, chodziło o badanie ogólnomedyczne. Brytyjce sprawdzono ciśnienie, ona pokazywała na ból głowy, w okolicach oczu. Po sprawdzeniu reakcji źrenic momentalnie mecz został zakończony, Raducanu skreczowała.

      Mecz zakończył się przy wyniku 1:6, 1:4.

      Wuhan (K)
      1/32 finału
      07.10.2025
      07:55
      Krecz
      Wszystko o meczu
      Tenisistka w niebieskim stroju sportowym stojąca z zamkniętymi oczami i opartą rakietą tenisową o ramię, w tle rozmyty sędzia lub chłopiec podający piłki.
      Emma RaducanuPedro PARDOAFP
      Sabalenka pokonuje Raducanu po 3-godzinnej walce w CincinnatiAP© 2025 Associated Press

