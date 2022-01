Saga z numerem jeden męskiego tenisa trwa. "Nole" po przylocie do Australii został zatrzymany na lotnisku, odebrano mu wizę i przetrzymywano go przez kilka dni w hotelu dla emigrantów.

W poniedziałek sąd zdecydował jednak o wpuszczeniu go do kraju, a zawodnik mógł zacząć trenować. W drabince turniejowej został umieszczony na pierwszym miejscu. Rząd jednak cały czas może anulować mu wizę po raz drugi. Na razie jednak ani premier Scott Morrison, ani Alex Howke, minister do spraw imigracji, nie podjęli decyzji.



Tenis. Australian Open. Novak Djoković trenował na korcie Roda Lavera

Serb w czwartek odbył trening na korcie Roda Lavera, gdzie święcił wielkie triumfy. Djoković wygrał Australian Open dziewięć razy, w tym trzy ostatnie edycje.



Pierwotnie losowanie miało się odbyć o 15.00 czasu miejscowego (5.00 w Polsce), ostatecznie przesunięto je na 16.15 (6.15).

