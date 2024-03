Sportowa przyszłość Nadala pod znakiem zapytania? Niepokojące słowa legendy

Rafael Nadal w ostatnich miesiącach zmuszony był wycofać się z wielu prestiżowych turniejów ze względu na problemy ze zdrowiem. Kibice Hiszpana zaczęli obawiać się, że były lider światowego rankingu w końcu podda się i zdecyduje się na zakończenie kariery. Podobne zdanie na temat tej sytuacji ma Paul McNamee. 69-latek uważa, że jeśli 22-krotny mistrz wielkoszlemowy nie zdobędzie kolejnego tytułu we Francji, przybliży go to do przejścia na sportową emeryturę.