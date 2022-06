Spora dawka emocji po starciu Djoković-Nadal. Znany tenisista zabrał głos

Pojedynek Djoković-Nadal był hitem we wtorkowym harmonogramie turnieju Rolanda Garrosa. Kibice, którzy wybrali się na kort, by obejrzeć starcie dwóch gwiazd tenisa mogli liczyć się z tym, że bez wątpienia nie będzie to krótkie spotkanie. Po ponad czterech godzinach gry, Djoković musiał pożegnać się z turniejem .

Nadal i Djoković pobili rekord Rolanda Garrosa

Mieszane uczucia po spotkaniu Djoković-Nadal

Po zakończeniu meczu w mediach społecznościowych zawrzało. Internauci pisali nie tylko o dominacji Hiszpana w spotkaniu. Poruszono także temat pory, o której przyszło się zmierzyć dwóm gigantom.

Sesje wieczorne w turnieju Rolanda Garrosa rozpoczynają się zbyt późno. Nadal i Djoković pokazują piękną grę, ale większość kibiców potrzebuje położyć się wcześnie spać podczas gdy zostały jeszcze co najmniej dwa sety gry! - przyznał jeden z kibiców.

Mecz Nadala z Djokoviciem w Paryżu był tak długi, że zaczął się w maju, a zakończył w czerwcu - zauważył kolejny z internautów.

Wcześniej to właśnie reprezentant Serbii naciskał, aby mecz ćwierćfinałowy z Nadalem odbył się w godzinach wieczornych. Po spotkaniu Djoković zmienił zdanie.

Myślę, że mecz zaczął się zbyt późno. Decyduje o tym telewizja, na takim świecie żyjemy - powiedział dziennikarzom.

Trener Djokovicia miał na ten temat odmienne zdanie. Goran Ivanisević przyznał w rozmowie ze "Sportklubem", że pora, której gra się mecz nie ma znaczenia: "Jeśli nie grasz dobrze, to nieważne, o której godzinie zaczyna się spotkanie. Może być o piątej nad ranem, może być wieczorem".

Jamie Murray również zabrał głos w tej sprawie. Szkocki tenisista uważa, że mecze, w którym grać będą czołowi zawodnicy nie powinien być planowany w godzinach wieczornych.

Imponujące planowanie. Mecz do pięciu setów z udziałem dwóch z trzech najlepszych graczy, zaplanowany jest na godzinę 20:45. Tenisie, przestań to sobie robić - napisał wprost.

