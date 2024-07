"Atmosfera będzie spokojniejsza (niż na Rolandzie w 2023 r.) i będzie trochę mniej płakać. Nie mam nic przeciwko niemu, ale jeśli spodziewał się, że francuska publiczność będzie go całować między punktami, to się mylił " - wyznał Rinderknech.

Słowa nie pozostały bez echa. Amerykanin początkowo nie odnosił się do tego komentarza Francuza, jednakże zaraz po wygranym meczu na Wimbledonie podszedł do rywala i wbił mu "szpileczkę".

Dzieje się na Wimbledonie. Gwiazdor nie zamierzał gryźć się w język

" Miłego lotu do domu " - tak za mecz "podziękował" Francuzowi Taylor Fritz. Później na konferencji prasowej reprezentant Stanów Zjednoczonych odniósł się do incydentu z przeciwnikiem. Zdradził, że choć początkowo nie był świadomy słów 28-latka, kibice szybko wkroczyli do akcji i "donieśli" mu na Rinderknecha.

Tak, zwykle nie jestem tego świadomy, ale trudno tego nie zauważyć, gdy ktoś robi wszystko, co w jego mocy, żeby rzucić w ciebie strzałą. Trudno było tego nie widzieć, bo wszyscy mnie oznaczali, upewniali się. Widziałem to. Gdy tylko to zobaczyłem, gra w zasadzie się skończyła

"Jestem bardzo spokojną osobą. Nie robię niczego, co mogłoby komukolwiek przeszkadzać, więc gdy ktoś to robi, nie akceptuję tego. To dało mi dodatkową siłę do zwycięstwa Kiedy spotkaliśmy się pod siatką, powiedziałem mu: 'Miłego lotu do domu'. Powiedziałem mu: 'Nie okazujesz mi szacunku przed meczem, a potem oczekujesz, że będzie miło" - dodał gracz.