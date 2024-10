Spełnił się czarny scenariusz. Fatalny komunikat ws. mistrzyni US Open, to koniec

Problemy nie opuszczają Raducanu. Trudny czas młodej gwiazdy

Od czasu powrotu po poważnej operacji nadgarstków Emma Raducanu wciąż nie odzyskała rytmu meczowego, ale skutecznie jej to umożliwiają kolejne kontuzje. Wygląda to jednak na zamknięte koło. Urazów nabawia się, przez jego brak, ale nie w pełni sił nie byłaby w stanie rywalizować na najwyższym poziomie w najważniejszych turniejach.

Po odpadnięciu w 1/8 finału Wimbledonu Brytyjka nieoczekiwanie zrezygnowała z udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Rozczarowaniem zakończyło się dla niej także US Open, w którym udało jej się triumfować w 2021 roku. Do tej pory nie udało jej się niestety nawiązać nawet do dyspozycji z tamtego okresu.