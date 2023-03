Mecz Marii Sakkari z Petrą Kvitovą wyłonił drugą półfinalistkę Indian Wells, która o przepustkę do wielkiego finału zagra z Aryną Sabalenką. I chociaż to Czeszka w pewnym momencie była blisko wygranej w meczu, to Sakkari odwróciła losy spotkania, wygrywając 2:1 (4:6, 7:5, 6:1). Jeśli turniejowa "siódemka" ogra Sabalenkę, w finale może zagrać ze świetnie dysponowaną Igą Świątek.