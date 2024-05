Spektakularny zwrot akcji, co tam się wydarzyło?! Amerykanka dokonała cudu, faworytka za burtą

To, co wydarzyło się w tym meczu, a szczególnie w trzeciej partii, przejdzie z pewnością do historii tenisa, bo rzadko zdarza się, żeby dokonać tek spektakularnego powrotu, jaki wyszedł Peyton Stearns. Postawa Amerykanki to wspaniały pokaz gry do końca i wiary w to, że z każdej opresji da się wyjść. Natomiast dla Lucii Bronzetti to fatalny dzień, który będzie chciała jak najszybciej wymazać z pamięci.

