Spektakularny powrót Polki w decydującym secie. Była liderka rankingu WTA pokonana

Storm Hunter to triumfatorka US Open 2022 w grze mieszanej, a także finalistka Wimbledonu sprzed dwóch lat w deblu kobiet. Na początku listopada 2023 roku, tuż po WTA Finals, po raz pierwszy w karierze awansowała na pozycję liderki rankingu. Była w znakomitym punkcie swojej kariery, ale kilka miesięcy później wszystko się zmieniło. Przez jedną feralną kontuzję, która wykluczyła ją z gry na 11 miesięcy. Zdarzyło się to podczas jednego z treningów przed meczem w ramach pucharu Billie Jean King. "Badania wykazały, że zerwałam ścięgno Achillesa. Jestem zdruzgotana, ale i wdzięczna za to, jak wspaniałych ludzi mam wokół siebie" - napisała na swoim Instagramie.

