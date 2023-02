Dzięki temu, że w Australian Open dotarła aż do meczu o finał, zanotowała gigantyczny awans w rankingu WTA. Aktualnie notowana jest na 21. pozycji. To z kolei sprawiło, że do imprezy w Meridzie (Meksyk) przystąpiła, jako turniejowa "jedynka". Jej pierwszą rywalką była Kolumbijka, Camila Osorio. Mistrzyni juniorskiego US Open z 2019 roku podczas Australian Open została zatrzymana w drugiej rundzie przez... Igę Świątek.