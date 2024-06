Spektakularna wpadka Jeleny Ostapenko tuż przed Wimbledonem. Aż nie mogli w to uwierzyć

Trawiaste korty "zmorą" Jeleny Ostapenko. Łotyszka w poszukiwaniu formy przed Wimbledonem

Ostapenko już w 3. gemie została przełamana przez rywalkę, a po chwili stan rywalizacji wynosił już 4:1 dla Brytyjki. Łotyszka podjęła jeszcze próbę walki, doprowadziła do stanu 4:5 po morderczej i niezwykle wyrównanej walce, ale ostatecznie poległa 4:6 . Z tego seta najlepiej kibice zapamiętają prawdopodobnie kuriozalną wpadkę doświadczonej tenisistki.

Co za błąd Ostapenko. Komentatorzy nie mogli w to uwierzyć

Przy stanie 5:3 dla Boulter Ostapenko podawała. Pierwszy serwis był nieudany, ale to, co zrobiła przy drugiej próbie, wprawiło komentatorów i kibiców w osłupienie. Tenisistka posłała serwis w zupełnie inną stronę, zaskakując rywalkę, samą siebie, a także obserwujących to spotkanie fanów.