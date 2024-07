Spektakularna obrona, mistrz Roland Garros pokonany. Polak w finale Wimbledonu

W drodze do półfinału Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh zameldowali się już na korcie centralnym. Polsko-tajwańska para rozegrała na tym obiekcie swój mecz drugiej rundy przeciwko brytyjskiemu duetowi Joe Salisbury/Heather Watson. Po zwycięstwie w dwóch setach przyszedł czas na jeszcze bardziej zacięte starcie z parą Jamie Murray/Taylor Townsend . Chociaż Zieliński i Hsieh byli bliscy zamknięcie pojedynku bez straty partii, to rywale zdołali doprowadzić do super tie-breaka i prowadzili w nim 5-2. Od tego momentu Jan i Su-Wei wygrali jednak osiem punktów z rzędu i przypieczętowali awans.

W walce o finał na Polaka i Tajwankę czekał mecz przeciwko duetowi z Nowej Zelandii - Michael Venus/Erin Routliffe. On to triumfator Roland Garros 2017 w deblu, a ona - zwyciężczyni US Open 2023, również w tej samej kategorii. Na dodatek 29-latka zagwarantowała już sobie udział w finale tegorocznego Wimbledonu w deblu oraz awans na pozycję liderki kobiecego rankingu WTA w grze podwójnej. Teraz Routliffe stanęła przed okazją na finałowy dublet, ale Zieliński i Hsieh chcieli zrobić wszystko, by to oni zagrali o swój drugi wspólny wielkoszlemowy tytuł w mikście (pierwszy wywalczyli w tym roku podczas Australian Open).