Specjalne życzenie Aryny Sabalenki. Jest decyzja ws. meczu

Wieczorem bardzo długo z nią rozmawiałam, rano również. Wiem, przez co teraz przechodzi. Znam całą sytuację, wiem, co się wydarzyło. To dla mnie też szok, że muszę przez to przechodzić, bo koniec końców to moja przyjaciółka i nie chcę, żeby cierpiała. To ciężka sytuacja. I z drugiej strony gra przeciwko niej będzie niekomfortowa. Nie chcę o tym dłużej mówić, bo obiecałam to jej.

~ Paula Badosa o sytuacji Aryny Sabalenki