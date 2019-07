Sopot Open. Porażka Michała Dembka w pierwszej rundzie

W pierwszym meczu turnieju głównego tenisowego challengera ATP BNP Paribas Sopot Open Michał Dembek uległ Argentyńczykowi Facundo Menie 0:6, 3:6. W poniedziałek na korcie centralnym wystąpi jeszcze Kacper Żuk, który zagra z Gruzinem Aleksandrem Metrewelim.

Dembek (475. ITF) nie zdołał nawiązać z Meną (365. ATP) walki i po trwającym 64 minuty spotkaniu przegrał 0:6, 3:6.

"Argentyńczyk, z którym do tej pory nie miałem okazji rywalizować, zaskoczył mnie głównie szybkością gry. Bardzo słabo wszedłem w mecz, rywal nie dał mi na nic czasu i wszystko działo się dla mnie za szybko. Po przegranym pierwszym secie 0:6 i przy stanie 2:0 w drugiej partii dla Argentyńczyka modliłem się, żeby nie skończyło się totalną kompromitacją. Pierwszy zwycięski gem sprawił, że się napędziłem i wtedy zaczął się prawdziwy mecz, ale wygrywając tylko jednego gema przy własnym serwisie trudno o czymkolwiek myśleć" - skomentował Dembek.

22-letni zawodnik, który otrzymał od organizatorów "dziką kartę", ponownie odpadł z sopockiego turnieju w pierwszej rundzie. W zeszłym roku w 1/32 finału Dembek przegrał 2:6, 4:6 z Danielem Michalskim.

"To jest naprawdę wspaniale zorganizowana impreza. Widać, że dyrektor Mariusz Fyrstenberg grał w tenisa i świetnie go czuje. Cieszę się, że dostałem szansę i tym bardziej jest mi przykro, że tak słabo wypadłem. Teraz czekają nas turnieje w Koszalinie, Bydgoszczy i Poznaniu, w których zapewne wezmę udział. Przedtem chcę się jednak zastanowić nad przyszłością. Muszę przemyśleć kilka spraw i wtedy podejmę decyzję, co dalej" - dodał.

W trzecim poniedziałkowym pojedynku na korcie centralnym Żuk (203. ITF) zagra z Metrewelim (367. ATP).

W turnieju głównym wystąpi w sumie sześciu polskich tenisistów. W 1/32 finału Daniel Michalski (530. ATP) zmierzy się z kończącym podczas tej imprezy karierę Michałem Przysiężnym (618. ATP), a zwycięzca kwalifikacji Paweł Ciaś (531. ATP) zagra z Tomislavem Brkicem (299. ATP) z Bośni i Hercegowiny.

W pierwszej rundzie wolny los ma rozstawiony z numerem dwa Kamil Majchrzak (100. ATP). W 1/16 finału jego rywalem będzie zwycięzca konfrontacji Pedro Sakamoto (Brazylia, 377. ATP) - Jeremy Jahn (Niemcy, 428. ATP).

Finały singla i gry podwójnej zaplanowano w niedzielę. W zeszłym roku, ze względu na spór wokół sopockich kortów, impreza odbyła się w Gdyni. Pula nagród wynosi 92040 euro, z czego zwycięzca gry pojedynczej otrzyma 12250.



Autor: Marcin Domański