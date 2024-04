Smutne wieści. Nie żyje legenda tenisa. Odmienił oblicze Australian Open

Brian Tobin urodził się 5 grudnia 1930 roku w australijskim Perth. Szczyt jego kariery przypadł na lata 50. i 60. ubiegłego wieku, gdy zaliczał się do czołowej dziesiątki zawodników w rodzinnym kraju. Jako zawodnik nie osiągnął zbyt wiele. Jego największym sukcesem było dotarcie do półfinału Australian Championships (obecnie Australian Open) w 1963 roku. Poza tym zapisał na swoim koncie kilka triumfów w mało znaczących imprezach. Zostanie jednak na zawsze zapamiętany w świecie sportu, po tym, jak odegrał kluczową rolę w ewolucji dyscypliny .

Nie żyje Brian Tobin. "Zapewnił przyszłość sportu, który wszyscy kochamy"

Były już wówczas tenisista świetnie odnalazł się bowiem jako działacz, a efekty jego pracy na zawsze wpłynęły na oblicze tego sportu. To właśnie Tobinowi zawdzięczamy powstanie Australian Open w takiej formie, jaką znamy dzisiaj. Pod jego nadzorem przeniesiono turniej z trawiastych kortów Kooyong na Melbourne Park i wybudowano Rod Laver Arena z wówczas rewolucyjnym, rozsuwanym dachem, który uniezależnił organizatorów od kaprysów pogody. Był to pierwszy taki kort w Wielkim Szlemie. Do tego miał swój spory udział m.in. we wprowadzeniu ery open.