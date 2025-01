Nick Kyrgios wrócił do wielkiego tenisa po długiej przerwie, ale ten powrót do światowych mediów finalisty Wimbledonu nastąpił na długo przed tym, zanim wyszedł na kort. Wszystko za sprawą jego komentarzy po ujawnieniu pozytywnego wyniku testu antydopingowego Igi Świątek, a także związanej z tym kary miesięcznego zawieszenia. Obrywało się nie tyle Polce, choć też dostawała rykoszetem, bo jednak Australijczyk zajmował się głównie omawianiem przypadku Jannika Sinnera. Sam jest częścią ATP, to Włoch irytował go najbardziej.

Nick Kyrgios zakończył przygodę z Australian Open 2025. Przedwcześnie, ale to nie on podjął tę decyzję

Zachowanie Kyrgiosa, skandalisty skazanego kiedyś za znęcanie się nad partnerką, wciąż jest szeroko komentowane w Australii. Sam co chwila dolewa oliwy do ognia, co wywołuje już powoli irytację ekspertów. Andrew Webster, dziennikarz The Australia, nazwał go "tenisowym influencerem", co zresztą dość dobrze oddaje naturę Kyrgiosa. "Czas, aby Nick Kyrgios dostarczył dowody albo zamknął się na temat dopingu w międzynarodowym tenisie. Musi zrobić coś bardziej konkretnego, niż powiązanie pozytywnych wyników Sinnera i Igi Świątek czy powiedzenie nam, że sport, który przez większość kariery traktował jak śmieci, jest "ugotowany" - napisał.