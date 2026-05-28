Smutek w Paryżu po meczu Sabalenki. 95 minut gry na Court Philippe-Chatrier

Aryna Sabalenka przyleciała do Paryża bez ani jednego półfinału na mączce w tym sezonie. W Madrycie przegrała w ćwierćfinale z Hailey Baptiste, mimo aż sześciu meczboli. Z kolei w Rzymie odpadła jeszcze wcześniej, bowiem już w trzeciej rundzie. Tam doznała porażki w starciu z Soraną Cirsteą, również po zaciętej końcówce. To stawiało znak zapytania pod kątem dyspozycji Białorusinki przed najważniejszą imprezą w kalendarzu, jaka jest rozgrywana na kortach ziemnych.

Na otwarcie Roland Garros tenisistka z Mińska rywalizowała z Jessicą Bouzas Maneiro. W pierwszym secie liderka rankingu WTA posiadała spore problemy z domknięciem partii, ostatecznie wygrała ją dopiero 6:4. W drugiej poszło już łatwiej, straciła tylko dwa gemy. Jeszcze przed kolejnym meczem Białorusinki okazało się, że utrzyma prowadzenie w kobiecym zestawieniu po turnieju, niezależnie od dalszych rezultatów w Paryżu. To efekt wczorajszego odpadnięcia Jeleny Rybakiny. Dziś to Sabalenka walczyła o awans do trzeciej rundy. Jej przeciwniczką była 67. rakieta świata - Elsa Jacquemot. Aryna musiała się zatem mierzyć nie tylko z przeciwniczką, ale także francuską publicznością, która żywiołowo wspierała swoją zawodniczkę.

Roland Garros: Aryna Sabalenka kontra Elsa Jacquemot w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Liderka rankingu WTA pewnie utrzymała swoje podanie, tracąc tylko jeden punkt. W dalszej fazie nie miała jednak łatwo. W trzecim gemie musiała bronić dwóch break pointów. Po zmianie stron wróciła ze stanu 15-30 na returnie i objęła prowadzenie 3:1, ale nie nacieszyła się nim zbyt długo. Jacquemot szybko odrobiła stratę, już po sześciu rozdaniach nastał remis. Gdy na tablicy wyników pojawił się rezultat 4:4, Elsa szukała swojej okazji na kolejne przełamanie. Aryna wygrała jednak trzy ostatnie akcje dziewiątego gema i przerzuciła presję na stronę przeciwniczki.

Tenisistka z Mińska próbowała wykorzystać ten fakt, by zgarnąć breaka i zakończyć partię. Początkowo Francuzka wróciła ze stanu 0-40, miała piłkę na 5:5. Później pojawił się setbol dla Sabalenki. Mimo tego reprezentantka gospodarzy zdołała się wybronić i po dziesięciu rozdaniach pojawił się kolejny remis. Finalnie turniejowa "1" i tak zdołała zamknąć premierową odsłonę przed potencjalnym tie-breakiem. W dwunastym gemie wypracowała sobie trzy następne setbole, w dodatku z rzędu. Po drugim mogła się cieszyć z triumfu 7:5 w pierwszej partii pojedynku.

Sabalenka nieco się rozluźniła na starcie drugiej fazy pojedynku, pojawiły się od razu trzy break pointy z rzędu dla Jacquemot. Mimo to Aryna wróciła ze stanu 0-40, wygrywając pięć akcji z rzędu. Po zmianie stron Białorusinka uzyskała przełamanie i zaczęła uciekać przeciwniczce. W pewnym momencie turniejowa "1" posiadała nawet dwie szanse na 4:0. Ostatecznie czwarty gem powędrował jednak na konto Elsy. Wydawało się, że to będzie jedyny pozytywny moment dla Francuzki w tym secie. Liderka rankingu WTA zgarnęła drugie przełamanie i przy stanie 5:1 serwowała po awans.

Aryna prowadziła 30-15 i od tego momentu się zacięła. Dopuściła jeszcze do tego, by obie zawodniczki zmieniły strony. Ósme rozdanie było już jednak ostatnim w tym spotkaniu. Po 95 minutach gry nastał smutek na trybunach, bowiem to Sabalenka mogła się cieszyć ze zwycięstwa 7:5, 6:2. W trzeciej rundzie Aryna zagra z Darią Kasatkiną.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

