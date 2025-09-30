Smutek w Kalabrii po tym, co zrobiła Polka. W pełnym świetle jupiterów

Zmagania światowej elity odbywają się już wyłącznie na kortach twardych, cały główny cykl, od WTA 250 w górę, kończy sezon w Azji. Chiny, Japonia, Indie, Hong Kong, a na końcu Arabia Saudyjska - tam będą jeszcze przebywać tenisistki do pierwszych dni listopada.

Jeśli któraś z pań preferuje jednak korty ziemne, a nie jest też za wysoko w rankingu WTA, może próbować swoich sił w zawodach na mączce. Teraz na południu Włoch, później na Majorce, wreszcie w całym cyklu zawodów w Ameryce Południowej. I taką ścieżkę wybrała Maja Chwalińska, zdecydowanie najlepiej czująca się na tej właśnie nawierzchni.

Niespełna 24-letnia reprezentantka Polski na początku września wygrała WTA 125 w Montreux, od razu przeniosła się do Lublany, tam minimalnie przegrała walkę o półfinał z będącą w świetnej formie Simoną Waltert. I zrobiła sobie krótką przerwę, bo i tak już miała problemy zdrowotne.

Wróciła teraz, w Rende na południu Włoch. I od razu pokazała te wszystkie elementy, które tak bardzo przeszkadzają rywalkom.

WTA 125 w Rende. Maja Chwalińska zagra o ćwierćfinał. Z rywalką, z którą rywalizowała w finale w Montreux

Mecz Chwalińskiej z Silvią Ambrosio, 28-latką z Włoch, która urodziła się w Niemczech i jeszcze niedawno reprezentowała tamten kraj, wyznaczono jako ostatni, już przy sztucznym oświetleniu. Nie było już ciepło, choć Kalabria to przecież region na południu Włoch, ale publiczność i tak dopisała. Było słychać fanów tenisa zwłaszcza wtedy, gdy Ambrosio wygrywała dłuższe akcje, kilka takich się znalazło.

Maja Chwalińska Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP

Włoszka ma najlepszy okres w karierze, jest bliska wskoczenia do TOP 200 rankingu WTA, pod koniec lata doszła do finału turnieju ITF W75 w Oldenzaal, ostatnio grała w półfinale WTA 125 w Tolentino. Dziś jednak trafiła na zawodniczkę, która non stop wybijała ją z rytmu.

Chwalińska bowiem często zamęcza rywalki dalekimi topspinami, przypominającymi "baloniki", dziś też je stosowała. Dokładała skróty, a gdy już rywalka dobiegła, to zaraz ją lobowała. Ambrosio irytowała się, ale też większość kluczowych akcji padała łupem Polki. Chwalińska skutecznie broniła się przed przełamaniami, choć w pierwszych trzech gemach Włoszka miała aż pięć takich szans. Sama zaś była skuteczna, gdy tylko pojawiała się szansa. Stąd i prowadzenie 5:1, a ostatecznie wygranie seta 6:2 - po 55 minutach gry.

Druga partia była bardziej zacięta, bardzo długie obie skutecznie pilnowały swoich gemów serwisowych. Aż w końcu to Polka wywalczyła breaka, na 5:3. Już miała kończyć mecz, gdy Ambrosio odgryzła się tym samym. Kluczowa była akcja przy stanie 15-30, Polka świetnie biegała, już była bliska wygrania punktu, gdy jednak Włoszka dała radę dobrze przystawić rakietę. A za moment Ambrosio doprowadziła do stanu 4:5.

Rozwiń

Ona serwowała po przedłużenie tego spotkania - i znów została przełamana. Po niespełna dwóch godzinach zmagań Maja wygrała więc 6:2, 6:4.

O ćwierćfinał zagra w czwartek Z Darją Semenistają, którą pokonała w finale w Montreux.

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Jannik Sinner - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport