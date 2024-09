Smutek na trybunach, reprezentacja Polski była bezradna. Porażka z Koreą

Polski duet był delikatnym faworytem, ale w pierwszym secie w ogóle nie doszło do przełamań, co skończyło się tie-breakiem. Azjaci wygrali go 7-2, a nasi rodacy mogli żałować wymiany ze stanu 5:4, 30:30, kiedy to Drzewiecki świetnie zreturnował, ale Zieliński nie wykończył piłki z bliskiej odległości. Trajektoria lotu była niewygodna, ale wydaje się, że dało się ją odbić.

