Ostatnie tygodnie były niezwykle intensywne dla jednej z tenisowych gwiazd. Mowa o trzeciej rakiecie rankingu ATP - Carlosie Alcarazie. Hiszpan wygrał rozgrywki w Monte Carlo, a następnie udał się do Barcelony, gdzie dotarł do finału. W jego trakcie zmagał się z problemami zdrowotnymi i ostatecznie uległ Holgerowi Rune. 21-latek zwołał specjalną konferencję prasową, podczas której ogłosił swoją decyzję ws. startu w Madrycie. Wiemy już oficjalnie, że turniejowa "2" nie zagra w stolicy Hiszpanii. To oznacza, że Kamil Majchrzak zagra w głównej drabince.