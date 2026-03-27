Amanda Anisimova w poprzednim sezonie wspięła się na absolutne szczyty światowego tenisa - reprezentantka USA rosyjskiego pochodzenia triumfowała bowiem w dwóch "tysięcznikach", w Dosze oraz Pekinie, a także dotarła do finału Queen's Club Championships (WTA 500) oraz dwóch finałów wielkoszlemowych, na US Open i Wimbledonie, w tym drugim przypadku mierząc się o trofeum z Igą Świątek.

Na początku tego roku Anisimova do tego znalazła się na trzecim, najwyższym w swej karierze, miejscu w rankingu WTA, a obecnie obejmuje ona wciąż bardzo wysoką, szóstą lokatę w tej klasyfikacji.

W trakcie obecnej kampanii 24-latka również notowała nie najgorsze wyniki - podczas Australian Open odpadła w ćwierćfinale, w Dubaju dotarła do półfinału, a naprawdę niekorzystnie wyglądał z pozoru tylko jej występ w Dosze, gdzie odpadła już po jednym meczu - wówczas jednak... po prostu musiała kreczować.

Dosyć zaskakujące jest więc to, że 27 marca Amerykanka... ogłosiła zakończenie współpracy z trenerem Rickiem Vleeshouwersem.

Amanda Anisimova ogłosiła rozbrat z trenerem. Pogodne pożegnanie z Vleeshouwersem

"To była niesamowita wspólna podróż. Zeszły rok przyniósł tak wiele wyjątkowych przeżyć i osiągnięć, których nigdy nie zapomnę! Zdobyliśmy kilka trofeów i osiągnęliśmy niesamowite kamienie milowe, ale wszystkie te momenty śmiechu i zakulisowe chwile będę wspominać jeszcze lepiej. Dziękuję, Ricku, dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś" - napisała m.in. na Instagramie Anisimova.

"Jestem niezmiernie dumny z tego, co zbudowaliśmy, ale jeszcze bardziej z podróży, którą przeżyliśmy po drodze, ciężkiej pracy, nowych doświadczeń, wyzwań, śmiechu i chwil, których ludzie nie zawsze dostrzegają. Zawsze będę nosił te wspomnienia w sobie" - napisał też, w podobnym duchu, sam Vleeshouwers na swoim instagramowym profilu. Widać więc, że wszystko odbyło się w dobrej atmosferze.

Amanda Anisimova szykuje się do zmagań w Charleston

Amanda Anisimova niedawno zakończyła swój udział w turnieju w Miami na poziomie 1/8 finału, ulegając Belindzie Bencic 2:6, 2:6. Po raz kolejny powinniśmy zobaczyć tę zawodniczkę w akcji w ramach Credit One Charleston Open, zawodów rangi 500, które odbędą się na przełomie marca i kwietnia.

Frances Tiafoe - Jannik Sinner. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport