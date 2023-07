Słynna Rosjanka apelowała: "No war". Dziś nie wpuścili jej do Polski

Niespełna 39-letnia Wiera Zwonariowa to zawodniczka legendarna - w zawodowym tourze debiutowała tuż po swoich 16. urodzinach, we wrześniu 2000 roku. W singlu była wiceliderką światowego rankingu - w 2010 i 2011 roku. Wygrała 12 turniejów, dwukrotnie - w Wimbledonie i US Open - występowała w finałowych spotkaniach. Przegrała jednak najpierw z Sereną Williams w Londynie, a później z Kim Clijsters w Nowym Jorku. Zdecydowanie większe sukcesy odniosła w deblu - tu trzykrotnie sięgała po triumf w Wielkich Szlemach. Po raz ostatni: ledwie trzy lata temu w US Open.