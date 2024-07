Słynna Holenderka pokonana, teraz jej rodaczka. Rekordowa seria Polki w karierze

Aż trudno w to uwierzyć, ale jeszcze pod koniec kwietnia Gina Feistel była w siódmej setce rankingu WTA, próbowała swoich sił w małych turniejach ITF. Przełom nastąpił właśnie wczesną wiosną, gdy najpierw wygrała niewielkie zawody na Wyspach Kanaryjskich , a później błysnęła kilkoma sensacjami w Wiesbaden . Tam z kolei dostała się, do eliminacji, w ostatniej chwili, po rezygnacji kilku innych znacznie wyżej notowanych tenisistek.

Jak się okazało, nie były to jednorazowe wyskoki, urodzona w Niemczech córka byłej reprezentantki Polski Magdaleny Mróz nie zwalnia bowiem tempa. Zdążyła już zagrać w dwóch ćwierćfinałach turniejów W50, przed tygodniem wygrała imprezę ITF W35 w Klosters w Szwajcarii. I z Gryzonii przeniosła się od razu do Hagi, by tu powalczyć o prawo gry w głównej drabince zawodów ITF W75.