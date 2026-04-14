Podczas tegorocznego Australian Open doszło do sytuacji, która stała się punktem zapalnym szerokiej dyskusji o granicach prywatności w tenisie. Po porażce z Eliną Switoliną kamery uchwyciły Coco Gauff w strefie dla zawodników, gdzie - przekonana, że znajduje się poza zasięgiem obiektywów - dawała upust emocjom i niszczyła rakietę. Nagranie szybko obiegło media, wywołując mieszane reakcje: od współczucia po krytykę zachowania młodej Amerykanki. Problem nie dotyczył jednak samej reakcji tenisistki, lecz faktu, że uchwycono ją w miejscu dotąd uznawanym za prywatne.

To wydarzenie przyspieszyło debatę o rosnącej obecności kamer w przestrzeniach, które jeszcze niedawno stanowiły dla sportowców azyl. W pogoni za uwagą widzów organizatorzy coraz częściej zaglądają tam, gdzie zawodnicy chcieliby zachować choć odrobinę intymności. W obronie Gauff stanęli inni czołowi gracze, w tym Iga Świątek oraz Novak Djoković. Polka otwarcie mówiła o traktowaniu tenisistów jak "zwierząt w zoo", natomiast Serb sugerował, że tenis zaczyna przypominać reality show.

Coco Gauff o prywatności tenisistów. "Niektórzy przybliżali obraz na telefony ludzi i czytali ich wiadomości tekstowe"

Tuż przed startem turnieju w Stuttgarcie Coco Gauff ponownie odniosła się do sprawy, wskazując, gdzie jej zdaniem przebiega granica. Podkreśliła, że kluczowa jest kontrola nad tym, co trafia do transmisji - nawet jeśli wpływ organizacji takich jak WTA na turnieje wielkoszlemowe jest ograniczony. Zwróciła uwagę, że zawodnicy mają wiele prywatnych rytuałów, jak choćby modlitwa przed meczem, i nie zawsze mają gdzie się schronić przed kamerami.

"Myślę, że chodzi o posiadanie jakiejś kontroli nad tym, może przez WTA lub... cóż, to są turnieje wielkoszlemowe, więc WTA trudno jest tak naprawdę wkroczyć. Oczywiście mają wpływ, ale myślę, że chodzi po prostu o kontrolowanie tego, co jest pokazywane, a co nie. Mamy wiele prywatnych momentów. Modlę się przed każdym meczem i musiałam mówić operatorom, żeby nie nagrywali tego momentu, bo nie ma wielu neutralnych miejsc, gdzie możemy przebywać. (...) Cieszę się, że może rozpoczęłam dyskusję, ale zdecydowanie uważam, że zaszło to za daleko. Jesteśmy sportowcami i dajemy show na korcie, ale nie sądzę, że musimy iść na kompromis ze wszystkim, co robimy poza nim. Myślę, że siłownia jest okej. Ale jeśli chodzi o korytarze i każdą inną sytuację, niektórzy przybliżali obraz na telefony ludzi i czytali ich wiadomości tekstowe. Widziałam o tym tweety. Myślę, że to jest moment, w którym posuwa się to trochę za daleko" - oznajmiła Amerykanka.

