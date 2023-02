36-latek doznał urazu w biodrowym odcinku lędźwiowym lewej nogi. 27 lutego wrócił do treningów, lecz to nie oznacza jednocześnie błyskawicznego powrotu do rywalizacji z najlepszymi tenisistami świata.

Rafael Nadal / Stringer / Anadolu Agency (Photo by STRINGER / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP / AFP

Rafael Nadal wraca do zdrowia, jednak opuści Indian Wells i Miami

"Rafa" nawiązał oczywiście do chociażby US Open, które ruszy 28 sierpnia. W akcji mamy go zobaczyć najwcześniej 9 kwietnia na kortach ziemnych w Monte Carlo. To właśnie w tym miesiącu rozpocznie się okres sezonu z graniem na mączce ceglanej. Wielkoszlemowy Roland Garros zaplanowano od 28 maja do 11 czerwca.