Skomplikowana sytuacja Polaków w United Cup. Iga Świątek wciąż może pomóc drużynie

Reprezentacja Polski zmagania w United Cup rozpoczęła bardzo udanie, bo od wygranych meczów z Kazachstanem i Szwajcarią. Biało-czerwoni pewnie awansowali do ćwierćfinału, gdzie przypieczętowali triumf nad Włochami w meczu mikstowym, wygranym przez Igę Świątek i Huberta Hurkacza.

United Cup. Iga Świątek i Kacper Żuk przegrali swoje mecze

Drużyna prowadzona przez Dawida Celta i Agnieszkę Radwańską po kilku dniach zmagań w Brisbane przeniosła się do Sydney, gdzie o finał United Cup przyszło jej zmierzyć się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych.

Hubert Hurkacz i Magda Linette muszą wygrać

Porażki Świątek i Żuka oznaczają, że Amerykanie prowadzą już 2:0 w pojedynku z Polakami. Ci wciąż jednak mają szansę na awans do finału turnieju. By tak się stało, Hubert Hurkacz musi wygrać mecz z Taylorem Fritzem, a Magda Linette pokonać Madison Keys.

Jeśli biało-czerwoni spełnią te warunki i doprowadzą do wyrównania, o wygranej w starciu między drużynami zdecyduje mikst, w którym Celt i Radwańska wyślą do boju prawdopodobnie Świątek i Hurkacza. Tym samym najlepsza rakieta świata może stanąć przed szansą na rehabilitację za porażkę z Pegulą i pomóc zespołowi w wywalczeniu przepustki do finału.