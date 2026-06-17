Skok Chwalińskiej na głęboką wodę. Długa lista zagrożeń. "Od tego zależy jej kariera"

Cała Polska biła brawo po kolejnych meczach Mai Chwalińskiej w Paryżu. Wiele osób oglądając jej grę, zakochało się w tenisie. Polka jadąc na Roland Garros marzyła, że wejdzie do setki. Finalnie skoczyła w rankingu WTA z miejsca 114 na 21. Gigantyczny awans jest olbrzymim sportowym sukcesem. Niesie też jednak za sobą zagrożenia.

"Najłatwiejszy z najtrudniejszych kroków" Chwalińskiej

- Maja zrobiła najłatwiejszy z najtrudniejszych kroków, bo tym jest wejście do setki - wskazuje Michał Kaznowski, pierwszy trener Igi Świątek. - Teraz przyjdzie taka naturalna chęć, żeby pokazać, że to nie był przypadek. A historia zna przykłady zawodniczek, które szły mocno w górę, a potem nie potrafiły się do tego zbliżyć.

Kaznowski mówi wprost, że sukces jest skokiem na głęboką wodę. - Dotąd mogła, teraz musi. Świat po sukcesie w Roland Garros oczekuje od niej kolenych sukcesów i łamania barier. Lista zagrożeń, jakie czekają na Maję Chwalińską po niespodziewanym sukcesie, jest dość długa. A jej kariera zależy od tego, jak sobie z nimi poradzi.

Tego musi się nauczyć Chwalińska

Listę zagrożeń otwiera presja. - Zewnętrza i wewnętrzna - precyzuje Kaznowski. - Plus jest taki, że Maja przeszła psychoterapię w związku z depresją. Nauczyła się zarządzać negatywnymi emocjami. Teraz musi zrobić to samo, ale na odwrót. Musi nauczyć się zarządzać pozytywnymi emocjami. Nie tymi, co generują depresję, obawy czy strachy, lecz tymi, które związane są z oczekiwaniami. Teraz ona chce sobie coś udowodnić, tego też oczekują od niej kibice. Problem polega na tym, że nie można wygrać wszystkiego. Zawodnik chcą osiągać wyniki, musi się pozbyć oczekiwań wynikowych. Może mieć oczekiwania dotyczące swojej postawy, ale nic więcej, bo to szkodzi.

Zdaniem Kaznowskiego Chwalińska musi teraz tak poukładać wszystko w głowie, żeby w razie niepowodzenia nie załamać się, tylko dalej robić swoje. - Musi mieć odpowiedź na pytanie: co zrobić, jak nie wyjdzie. A o wygrane będzie teraz trudniej, bo jednak odpada element zaskoczenia. Rywalki już wiedzą, że nie można jej lekceważyć. Andriejewa była ostrożna w finale Roland Garros, przypilnowała Chwalińską, nie zlekceważyła jej i także dzięki temu odniosła zwycięstwo. W Wimbledonie i każdym kolejnym turnieju inne zawodniczki zrobią to samo. O ile porażki z zawodniczkami z TOP10 nie będą problemem, o tyle te z niżej notowanymi już tak. A przecież mogą się zdarzyć, to nieuniknione.

"Frustratów nie brakuje". Czy Chwalińska jest gotowa?

Nasz rozmówca przekonuje, że potężnym wyzwaniem będzie też radzenie sobie z mediami. I tu nawet nie chodzi o rosnące zainteresowanie dziennikarzy, ale szturm, jaki przypuszczą kibice i nie tylko oni. - Nie wiem, czy jest na to gotowa. Nie wiem, czy jej sztab i jej social media są gotowe na komentarze, których liczba lawinowo rośnie. I to nie tylko słowa wsparcia, ale też hejt, bo frustratów nie brakuje. Poradzenie sobie z tym jest ogromnym wyzwaniem - zwraca uwagę Kaznowski.

Trochę nadziei wlewają w serca kibiców słowa Adama Romera, naczelnego magazynu Tenisklub. - Wiadomo, że każdy sukces niesie za sobą niebezpieczeństwa, że Maja będzie musiała poradzić sobie z mediami, presją i całą resztą. To nie jest jednak jakieś zagubione w akcji dziewczę, ale 24-letnia kobieta po przejściach. Skoro poradziła sobie z depresją, kontuzjami i szeregiem sportowych niepowodzeń, to jest szansa, że teraz też pokona te nieco inne zagrożenia. Trawa nie jest dla niej zła, więc Wimbledon jest szansą na podtrzymanie dobrej passy - ocenia Romer i dodaje, że dla niego największym zagrożeniem dla Chwalińskiej będą wszystkie te turnieje, w których dotąd nie grała. Ma 12 miesięcy na zebranie doświadczeń. Dopiero po tym czasie dostaniemy odpowiedź na pytanie, czy poradziła sobie z niespodziewanym sukcesem w Paryżu.

Maja Chwalińska Grzegorz Wajda East News

Maja Chwalińska Photo by ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP





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