Do zakończenia zmagań na Foro Italico zostało już tylko kilka spotkań: w czwartek odbywają się półfinały gry pojedynczej w WTA, zaplanowano też dokończenie 1/4 finału w rywalizacji deblistek. Też z mocnymi nazwiskami, bo dziś na kort miały wyjść m.in. Mirra Andriejewa czy Coco Gauff, a w 1/2 finału znalazła się już Jessica Pegula. W piątek odbędą się półfinały debla, w sobotę finał gry pojedynczej, a w niedzielę - podwójnej. Później zaś elita ruszy już do Paryża, turniej WTA 500 w Strasburgu będzie miał jednak znacznie słabszą obsadę. Losowanie głównej drabinki Roland Garros w singlu zaplanowano na przyszły czwartek - na godz. 14.

Dziś na Campo Centrale cieszyła się już Coco Gauff - Amerykanka miała problemy w początkowej fazie spotkania z rewelacją Internazionali d'Italia Soraną Cirsteą, została na początku przełamana. Od stanu 2:4 w pierwszym secie była już jednak lepsza, a przede wszystkim - bardziej dokładna. Wygrała to spotkanie 6:4, 6:3 - awansowała do sobotniego finału.

Rywalkę Amerykanki poznamy późnym wieczorem - wyłoni ją starcie Igi Świątek z Eliną Switoliną. Zacznie się po zakończeniu spotkania Daniiła Miedwiediewa z Martinem Landaluce, zapewne nie wcześniej niż o godz. 21.

Wcześniej jednak Gauff miała się dowiedzieć, czy będzie w stanie powtórzyć unikatowe w dzisiejszych warunkach osiągnięcie Jasmine Paolini.

WTA 1000 w Rzymie. Odwołane drugie spotkanie Coco Gauff na Foro Italico

Mająca polskie korzenie znakomita włoska tenisistka dokonała bowiem rok temu rzeczy niezwykłej. Najpierw wygrała Internazionali d'Italia w singlu, ogrywając w finale właśnie Coco Gauff 6:4, 6:2. A następnego dnia dorzuciła tytuł w deblu, wspólnie z Sarą Errani. I to też bez straty seta: ogrywając Weronikę Kudiermietową i Elise Mertens 6:4, 7:5. A później wspólnie triumfowały też na Court Philippe Chatrier w Paryżu.

Coco też w przeszłości cieszyła się z sukcesów w deblu, była nawet światową "1", wygrała French Open w 2024 roku. Teraz jednak łączy obie specjalizacje sporadycznie, w tym roku zdecydowała się na to dopiero po raz trzeci, po Dosze i Madrycie. Wspólnie z Caty McNally, którą w singlu z turnieju wyeliminowała w zeszły czwartek Iga Świątek.

Wygrały dwa spotkania, dziś na korcie nr 2 miały zagrać o półfinał - z Cristiną Bucsą i Nicole Melichar-Martinez. Spotkanie miało się zacząć najwcześniej po godz. 18.30, to uzależnione było od przerwy młodszej z Amerykanek. Zwykle bowiem tenisistka dostaje w takim przypadku co najmniej dwie godziny po pierwszym spotkaniu.

Tyle że dość szybko na stronie WTA pojawiła się informacja o walkowerze dla pary Bucsa/Melichar-Martinez. Oficjalnym powodem była... choroba McNally.

A wkrótce pojawiła się też rozpiska na piątek: w tej sytuacji spotkanie Siniakova/Townsend - Bucsa/Melichar/Martinez zacznie się na Campo Centrale o godz. 13.30, przed starciem męskiego singla Casper Ruud - Luciano Darderi.

Drugi półfinał debla pań: Andriejewa/Sznajder - Hunter/Pegula zaplanowano z kolei na późnym wieczór. Najpierw swoje spotkanie rozegrają Jannik Sinner oraz lepszy ze starcia Miedwiediew/Landaluce.

