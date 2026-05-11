Jessica Pegula nie jest specjalistką od kortów ziemnych - w Europie nie wygrała na nich żadnego turnieju, choć raz była w finale w Madrycie. Za to w Charleston, na zielonej mączce, pokazywała się ostatnio ze świetnej strony: triumfowała rok temu, triumfowała pod koniec marca.

W Madrycie nie błysnęła, szybko pożegnała się z turniejem, ale też trafiła na rewelacyjną ostatnio Martę Kostiuk. Ukrainka błyszczała, zdobyła tytuł, a w półfinale ograła Anastazją Potapową - inne objawienie ostatnich tygodni. Zawodniczkę, którą okrzyknięto trzy lata temu skandalistką, gdy - już po inwazji wojsku Putina na Ukrainę - paradowała w Dubaju i Indian Wells w koszulce Spartaka Moskwa. A w grudniu zeszłego roku... zdecydowała się na zmianę obywatelstwa, przyjęła austriackie.

Teraz zaś Potapowa, która w Rzymie znów przebijała się przez kwalifikacje, a łącznie triumfowała już w pięciu spotkaniach, stanęła do walki właśnie z Pegulą. O ćwierćfinał - a w nim być może pierwszą na mączce grę z Igą Świątek od pamiętnego 0:6, 0:6 w Paryżu, dwa lata temu. Mierzyły się później w Cincnnati, ale to jednak korty twarde, trochę inna bajka. Choć końcowy efekt był podobny, Polka wygrała mecz, oddała Potapowej pięć gemów, później zdobyła tytuł.

Pegula jednak miała tu coś więcej do ugrania - ona rywalizuje z Coco Gauff o miejsce w czwórce rankingu WTA - obie nie mogą wyprzedzić Igi Świątek, jedynie jedna. A ta z nich, która będzie wyżej, uniknie ewentualnego wpadnięcia na Sabalenkę, Rybakinę czy Świątek już na etapie ćwierćfinału French Open.

WTA 1000 w Rzymie. Anastazja Potapowa kontra Jessica Pegula. Stawką ćwierćfinał. I mecz ze Świątek lub Osaką

Potapowa zaczęła to spotkanie nieco lepiej, szybko uzyskała breaka, odskoczyła na 3:1. I tak szybko jak go zdobyła, musiała pogodzić się ze stratą. Narzekała, że przeszkadza jej zachodzące słońce, no ale przecież obie warunki miały takie same. Pegula z kolei imponowała spokojem.

Kluczowe znacznie dla losów tego seta mógł mieć siódmy gem, ostatni przed wymianą piłek na nowe. Serwowała Potapowa, była poirytowana tym, co się dzieje na Pietrangeli. Już po akcji przy stanie 30-30, przegranej przez siebie, kwestionowała miejsce odbicia piłki, ona sama widziała aut. Wtedy jeszcze przed przełamaniem się wybroniła, ale za drugim razem - już nie. Mimo że miała Pegulę przy siatce, Amerykanka dwa razy idealnie przewidziała kierunki zagrań. By kilkadziesiąt sekund później cieszyć się z breaka, po kapitalnym bekhendzie.

Amerykanka wkrótce podwyższyła na 5:3, była o krok od zamknięcia seta. Potapowa kwestionowała... stan przygotowania kortu, widziała nierówności. Mimo że chwilę wcześniej obsługa pracowała z siatkami, by właśnie przy liniach końcowych powierzchnia była możliwie najlepsza.

Amerykanka nie wykorzystała jednak szans w tych dwóch gemach, ale jeszcze raz przełamała pochodzącą z Rosji obywatelkę Austrii. Na 6:5. A później obroniła break pointa, trafiając w linię. I... jednak seta kończył tie-break. Potapowa co chwilę krzyczała coś w kierunku swojego trenera Hennera Nehlesa. A on cieprliwie odpowiadał: "Next point".

W decydującej rozgrywce Pegula prowadziła 4-2, za chwilę jej rywalka wyrównała. Zdecydowało małe przełamanie na 5-4. Amerykanka miała dwa kolejne serwisy, w pierwszej sytuacji szybko przejęła inicjatywę. A to dało jej dwa setbole. Potapowa rzuciła wszystko do ataku, grała ryzykownie, ale i skutecznie. Wyrównała na 6-6. I... seta przegrała. 6-8 w tie-braku po nieco ponad godzinnej grze. Niezłej i widowiskowej.

Zawodniczka rozstawiona z "piątką" rozpoczynała też drugą partię - od razu posłała asa. I zakończyła gema asem, a to był dla niej dobry zwiastun. Od początku spotkania grała w stylu, z którym może mieć problem Iga Świątek: nisko nad siatką, odgrywała piłkę często zaraz po koźle.

W tym drugim secie już wyraźniej było widać jej wyższość. Przełamała Potapową na 3:1, za chwilę potwierdziła tego breaka we własnym gemie. I już nie dała rywalce większych nadziei. Jeśli Świątek wygra z Osaką, będzie musiała w środę strzec się przed forhendem Peguli. Bo ta dzisiaj pokazała, że doskonale czuje go na ziemnych kortach na Foro Italico.

Drugą partię Amerykanka wygrała 6:2, Potapowa miała już problemy zdrowotne. 13 spotkań w Madrycie i Rzymie zrobiło jednak swoje, prawdopodobnie poczuła ból w mięśniu czworogłowym prawego uda. Dokończyła spotkanie, ale już nie zagroziła Amerykance.

Pegula zagra więc w środę w ćwierćfinale - jej rywalkę wyłoni mecz Świątek z Osaką.

