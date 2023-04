Skandaliczny wpis gwiazdy. Uderzyła w Ukrainkę. Ekspresowo go skasowała

Niemal dekadę temu Eugenie Bouchard była jednym z objawień światowego tenisa, przebojem wdarła się na piąte miejsce listy WTA. Z czasem stawała się bardziej celebrytką niż sportową gwiazdą, ale w tenisa gra do dziś. I właśnie wywołała w Madrycie skandal, brutalnie uderzając w Ukrainkę Dajanę Jastremską, co jest pokłosiem jej wcześniejszych potyczek z Marią Szarapową. Sęk w tym, że formalnie nie miała prawa oskarżać swojej rywalki, a do tego uczyniła to w przykrym dla Ukrainki dniu.