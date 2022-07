Skandaliczne zachowanie tenisistki po porażce. Wszystko uwieczniły kamery

Ogromne emocje towarzyszyły Jelenie Ostapenko w meczu z Niemką. Łotyszka nie radziła sobie z niżej notowaną przeciwniczką i ostatecznie odpadła z dalszej rywalizacji na londyńskich kortach. Tatjana Maria pokonała faworytkę 5-7, 7-5, 7-5.

Jelena Ostapenko wybuczana przez kibiców. Naganne zachowanie tenisistki

W trakcie spotkania publiczność dopingowała reprezentantkę Niemiec, co nie podobało się Jelenie Ostapenko. Gdy mecz zakończył się sensacyjną porażką 25-latki, Łotyszce puściły nerwy. Podczas gdy jej rywalka wraz z publicznością cieszyła się awansem do kolejnego etapu, faworytka spotkania cisnęła butelką w krzesło, które się przewróciło. Na skandaliczne zachowanie tenisistki zareagowali kibice na trybunach, którzy wybuczeli Ostapenko.

Łotyszka nie pierwszy raz dała się poznać publiczności z tej strony. Niespełna kilka lat temu Ostapenko prawie uderzyła rakietą chłopca od podawania piłek. Po meczu z Alize Cornet w tegorocznym turnieju Rolanda Garrosa 25-latka nie mogła znieść dopingu dla Francuzki i zatkała sobie uszy.

I choć Ostapenko nie będzie wspominać tegorocznego Wimbledonu najlepiej, jej rywalka ma o wiele więcej powodów do szczęścia. Awans do ćwierćfinału londyńskiego turnieju to największe osiągnięcie Niemki do tej pory. Już 5 lipca Maria powalczy o półfinał ze swoją rodaczką, Julą Niemeier.

