Skandaliczne zachowanie tenisistki! Otrzymała tylko ostrzeżenie

Rumunka stoczyła z rywalką trzysetowy, bardzo zacięty pojedynek, który ostatecznie zakończył się jej zwycięstwem. Po jednej z akcji tego meczu, w której straciła punkt, ze złości rzuciła rakietą. Zrobiła to na tyle niefortunnie, że ta odbiła się od trybun i przeleciała tuż obok siedzącego na nich, młodego fana.

Groźne zachowanie Rumunki. Ze złości rzuciła rakietą

Ten bardzo wystraszył się całą sytuacją i zaczął płakać. Sędzia zdecydował się skontrolować sytuację i ostatecznie udzielił Begu ostrzeżenia. Sama zawodniczka, gdy zrozumiała, jak groźnego zachowania się dopuściła, sama podeszła do kibica, by uspokoić go i upewnić się, że nie stało się nic złego.

Ostatecznie w meczu wygrała 6:7, 6:3, 6:4. Jej kolejną przeciwniczką będzie tenisistka z trzeciej setki rankingu WTA, Leolia Jeanjean.