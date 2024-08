Skandaliczne zachowanie Rosjanki i kapitalny powrót Fręch. 6:0 na koniec, cudowny triumf

Przełom lipca i sierpnia otwiera nam nowy etap w tenisowym sezonie, tzw. amerykański swing. Już w trakcie igrzysk rozegrano turnieje rangi "500" w Waszyngtonie, a teraz najlepsze zawodniczki rozpoczynają serie dwóch tysięczników z rzędu. Zanim udadzą się do Cincinnati, najpierw odbywa się rywalizacja w Toronto. W Kanadzie nie zobaczymy Igi Świątek, która postanowiła odpocząć po olimpijskich zmaganiach , ale nie brakuje polskich akcentów za sprawą Magdy Linette czy Magdaleny Fręch.

W starciu z Fręch młoda Rosjanka znajdowała się w roli faworytki. My mieliśmy jednak nadzieję, że ostatni udany występ Magdaleny w turnieju rangi WTA doda jej pozytywnej energii na kolejne starty. Przypomnijmy, że 26-latka dotarła do historycznego meczu o tytuł WTA 250 w Pradze, gdzie uległa Magdzie Linette. Dla zawodniczki KS Górnik Bytom był to pierwszy finał w zmaganiach tak wysokiej rangi.