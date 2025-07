Skandaliczne zachowanie Rosjanina. Znów robi sobie krzywdę, obrazki poszły w świat

Niszczenie tenisowych rakiet nie od dziś jest znakiem rozpoznawczym zawodnika urodzonego w Rosji. Gdy tylko coś nie idzie po myśli Andrieja Rublowa, to ten robi sobie krzywdę i uderza drogocennym przedmiotem o własne ciało. Niedawno doprowadził on nawet do krwawienia. Nieprzyjemne sceny miały miejsce podczas zeszłorocznego turnieju ATP 1000 w Paryżu. "To wymyka się spod kontroli" - pisali wtedy zaniepokojeni fani w mediach społecznościowych.