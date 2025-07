Skandaliczne zachowanie Rosjanina na Wimbledonie. Hamulce puściły, aż trudno uwierzyć

Daniił Miedwiediew to były lider rankingu ATP, triumfator US Open i dziewiąty obecnie zawodnik w męskim tourze. W poniedziałek 30 czerwca Rosjanin rozpoczął zmagania na Wimbledonie. W pierwszej rundzie zagrał z Benjaminem Bonzim. Mało kto spodziewał się, że 29-latek pożegna się z trzecim Wielkim Szlemem w sezonie po jednym meczu.

Nie od dziś wiadomo, że Rosjanin często nie trzyma nerwów na wodzy. Niejednokrotnie emanuje irytacją, pokazując ją na wszelkie możliwe sposoby. Kłótnie z sędzią czy odbijanie piłki rączką rakiety to incydenty, do których Daniił Miedwiediew przyzwyczaił wszystkich.

- Wygrałem praktycznie każdego seta treningowego. Ale to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia dla meczu. Mecz to nowa historia. W pierwszej rundzie na pewno wiele razy gra się trochę słabiej. Gdyby to była druga lub trzecia runda, może miałbym lepsze uderzenia, grałbym lepiej (...) Czuję, że w tym roku przegrałem wiele wyrównanych meczów. Kiedy zacznę je wygrywać, awansuję w rankingu. Na razie się tym nie martwię. Jeśli zakończę rok gdzieś w okolicach 15. miejsca na świecie, może będę się bardziej martwił. Na razie się nie martwię - mówił, cytowany przez portal flashcore.pl.